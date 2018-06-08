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Генпрокуратура поддержала уголовные наказания для «черных» кредиторов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Наказание за нелегальное предоставление потребительских займов необходимо ужесточить, говорится в письме Генеральной прокуратуры в Министерство финансов (есть у «Известий»).

Речь идет об увеличении существующих штрафов по КоАП и установлении уголовной ответственности. Сейчас за незаконную выдачу займов предусмотрен штраф до 500 тыс. руб.

В августе 2017 года Минфин предложил скорректировать Уголовный кодекс, добавив в него статью о незаконной профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов.

Согласно поправкам, максимальный штраф — 3 млн рублей или лишение свободы до шести лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Подробнее — в материале «Известий»:

Генпрокуратура поддержала уголовные наказания для «черных» кредиторов

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