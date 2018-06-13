Фонд защиты прав дольщиков может получить полномочия для достройки долгостроев

Госдума предлагает наделить Фонд защиты прав дольщиков полномочиями, которые позволят ему достраивать все недостроенные дома в регионах, а не только застрахованные в организации.

Об этом «Известиям» рассказал председатель думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Эта публично-правовая компания сможет выполнять роль застройщика и, соответственно, привлекать другие источники финансирования», — сообщил он.

При этом и регионы смогут привлекать фонд для завершения объектов.

Кроме того, компании-санаторы получат преференции при выборе земельных участков.

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Фонд дольщиков предлагают сделать государственным санатором