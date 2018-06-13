Фонд дольщиков предлагают сделать государственным санатором

Депутаты Госдумы подготовили изменения в законодательство о долевом строительстве. Они ускорят решение проблем обманутых дольщиков в России. Один из авторов поправок депутат Николай Николаев пояснил, что Фонд защиты прав дольщиков, созданный для замены прежней системы страхования в долевом строительстве, предлагается наделить дополнительными полномочиями по завершению жилых долгостроев в регионах. Сегодня госфонд может достраивать только те проблемные объекты, которые в нем застрахованы. Еще одна важная поправка — предоставление компенсационных участков застройщикам-санаторам без торгов.

Председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев пояснил «Известиям», что теперь регионы смогут выделять деньги и привлекать Фонд дольщиков в качестве застройщика к завершению других объектов. Поправка предполагает «наделение публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан» полномочиями по финансированию завершения строительства проблемных объектов», отметил он.

— Мы расширяем возможности фонда и предусматриваем, что эта публично-правовая компания сможнт выполнять роль застройщика и, соответственно, привлекать другие источники финансирования, в том числе региональные, — пояснил «Известиям» Николай Николаев.

Таким образом, новые затраты не коснутся средств, предназначенных на компенсацию возможных убытков по застрахованным домам. С октября 2017 года застройщики отчисляют в фонд 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия (ДДУ). Планируется, что в случае краха инвестора госфонд изымет объект, оценит объем необходимых вложений и проконтролирует процесс достройки. «Фонд защиты прав дольщиков» на момент публикации материала не ответил на запрос «Известий».

Еще одна важная поправка предусматривает «обеспечение возможности передачи застройщикам компенсационных участков земли без торгов». Как пояснил «Известиям» замглавы Минстроя Никита Стасишин, по этой схеме можно будет без конкурса передавать компенсационный земельный участок застройщику, в случае если он взялся помогать дольщикам. Обычная практика предполагает проведение аукциона, на котором застройщик-санатор может и не победить.

Директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов отметил, что с учетом появления новых обманутых дольщиков любая дополнительная законодательная помощь пойдет на пользу.

По состоянию на 1 апреля 2018 года в России 1261 проблемный дом, поделился последними данными в ходе парламентских слушаний глава Минстроя Владимир Якушев. По данным Николая Николаева в стране примерно 2 тыс. жилых недостроев. По данным брокера жилой недвижимости «Метриум», всего в России строится 13 тыс. многоквартирных домов.

В январе 2018 года Госдума приняла в первом чтении два законопроекта об ужесточении контроля в долевом строительстве. Поправки предполагают изменения в закон о долевом строительстве (214-ФЗ) и Кодекс об административных правонарушениях. Депутаты одобрили создание единой контрольно-надзорной структуры и наделение Минстроя полномочиями согласовывать и снимать с должности руководителей региональных стройнадзоров. Кроме того, вводятся ограничения для жилищно-строительных кооперативов и ответственность для бенефициаров застройщиков за срыв проекта, в который инвестировали граждане.