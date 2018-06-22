Минстрой займется проблемами долгостроев в регионах

Пять регионов России не смогли найти финансирование на завершение строительства проблемных объектов. Об этом «Известиям» заявили в Министерстве строительства и ЖКХ России.

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, на данный момент 27 жилых объектов не имеют плана достройки. Долгострои расположены на территории Ивановской, Волгоградской, Нижегородской, Челябинской и Томской областей.

«По 27 объектам мы сегодня не видим срока окончания. Это говорит о том, что субъекты РФ не понимают, за счет каких источников они будут достраивать эти дома», — отметил министр.

Ведомство намерено решать вопросы по проблемным объектам в ручном режиме при взаимодействии с каждым регионом и муниципалитетом. Если продолжать использовать действующий механизм долевого строительства, то в конечном итоге это создаст «пирамиду, которая рухнет», подчеркнул Якушев.

Подробнее о проблеме долгостроев и реакции региональных администраций читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Проблемы долгостроев будут решать в ручном режиме