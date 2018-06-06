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Минстрой упростит процедуру вовлечения территорий под строительство

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Минстрой разработал законопроект, облегчающий для госкомпании «Дом.РФ» (ранее — АИЖК) вовлечение федеральных земель под жилищное строительство.

В частности, «Дом.РФ» может начать получать отчеты о нецелевом использовании участков и проводить аукционы по аренде земли для комплексного освоения территории.

Как следует из текста законопроекта, с которым ознакомились «Известия», градостроительная документация, предусматривающая возведение муниципальных объектов, больше не будет препятствием для комплексного освоения территорий.

Законопроект необходим для того, чтобы выполнить поручение президента: вводить по 120 млн кв. м жилья в год. Поправки могут также облегчить реновацию ветхого жилья в регионах, считают эксперты.

Подробнее — в материале «Известий»:

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