Минстрой упростит процедуру вовлечения территорий под строительство

Минстрой разработал законопроект, облегчающий для госкомпании «Дом.РФ» (ранее — АИЖК) вовлечение федеральных земель под жилищное строительство.

В частности, «Дом.РФ» может начать получать отчеты о нецелевом использовании участков и проводить аукционы по аренде земли для комплексного освоения территории.

Как следует из текста законопроекта, с которым ознакомились «Известия», градостроительная документация, предусматривающая возведение муниципальных объектов, больше не будет препятствием для комплексного освоения территорий.

Законопроект необходим для того, чтобы выполнить поручение президента: вводить по 120 млн кв. м жилья в год. Поправки могут также облегчить реновацию ветхого жилья в регионах, считают эксперты.

Подробнее — в материале «Известий»:

Готовят «почву»