Российские банки начали подготовку к отмене долевого строительства

Ведущие российские банки начали подготовку к переходу на новые модели кредитования застройщиков в связи с отменой долевого строительства. Об этом «Известиям» рассказали представители кредитных организаций.

С 1 июля 2018 года в России начинает работать новая схема продажи жилья. Застройщики откажутся от прямого привлечения средств дольщиков и перейдут на банковское сопровождение.

Так, в пресс-службе «Сбербанка» сообщили, что финансовая организация подготовила четыре пилотных проекта на 1,5 тыс. квартир по новой модели кредитования застройщиков на фоне перехода к банковскому сопровождению.

В пресс-службе ВТБ также подтвердили готовность банка к работе со строителями по новой схеме, в том числе при реализации практики эскроу-счетов, которые позволяют одной из сторон сделки воспользоваться оговоренной суммой денежных средств только в случае выполнения всех условий договора.

«При этом мы ожидаем, что данные счета будут востребованы по большей части только в 2019 году», — добавили в ВТБ.

Подробнее о проектах ведущих кредитных организаций России и комментариях экспертов рынка недвижимости читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Банки подготовились к отмене долевого строительства