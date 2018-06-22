Проблемы долгостроев будут решать в ручном режиме

Пять субъектов Российской Федерации не нашли денег на завершение долгостроев. По словам министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, регионы не представили планов достройки по 27 жилым объектам. Как пояснил «Известиям» замглавы Минстроя Никита Стасишин, эти объекты расположены на территории Ивановской, Волгоградской, Нижегородской, Челябинской и Томской областей. Зачастую найти инвестора на долгострои не получается из-за двойных продаж, наличия неликвидных квартир и акционерных конфликтов, пояснили эксперты. Сейчас субъекты РФ ищут финансирование, рассказали «Известиям» в администрациях. Минстрой планирует решать вопросы в ручном режиме совместно с каждым регионом и муниципалитетом.

Регионы представили в Минстрой планы-графики по решению проблем обманутых дольщиков, однако не все «дорожные карты» содержали полную информацию. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщил, что по 27 жилым долгостроям субъекты не указали сведений об источниках финансирования.

— По 27 объектам мы сегодня не видим срока окончания. Это говорит о том, что субъекты РФ не понимают, за счет каких источников они будут достраивать эти дома, — сказал министр.

Эти объекты расположены на территории Ивановской, Волгоградской, Нижегородской, Челябинской и Томской областей, уточнил «Известиям» замглавы Минстроя Никита Стасишин. Он отметил, что эти субъекты продолжают искать источники финансирования и определять механизмы для достройки.

В администрации Челябинской области «Известиям» сообщили, что по некоторым проектам поиск решения действительно еще ведется.

— В центре Челябинска есть многоквартирный жилой дом, строительство которого заморожено уже 10 лет. Есть сложный объект в Миассе, там застройщик использовал схему двойных продаж квартир, — рассказал начальник управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.

По его словам, в подавляющем числе случаев выход из ситуации найден. Например, по дому, на который обращал внимание президент России Владимир Путин во время визита в Челябинск в ноябре 2017 года: для объекта был найден новый инвестор.

Начальник департамента строительства и архитектуры Ивановской области Юрий Тростин рассказал «Известиям», что с 2016 по 2018 год в регионе признаны проблемными 22 объекта, однако вопросы остались только по девяти из них. Один из вариантов их достройки — появление нового застройщика-инвестора. Альтернативой может стать привлечение заемного финансирования для возобновления строительства. Уже прошла серия встреч с банками.

В Минстрое Нижегородской области «Известиям» пояснили, что из 19 проблемных объектов по трем не определен срок восстановления прав обманутых дольщиков (одни граждане могут получить денежную компенсацию, с другими может быть подписано дополнительное соглашение к договору об инвестировании). А по двум не указаны меры финансового спасения. Эти объекты расположены в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Кстово.

В пресс-службе администрации Волгоградской области не уточнили, сколько долгостроев пока остаются без графика финансирования, отметив, что сегодня в реестре проблемных объектов региона значится 41 многоквартирный дом. Там заверили, что возведение каждого объекта контролируется местной властью и надзорными ведомствами, в том числе прокуратурой.

В администрации Томской области не ответили на вопросы «Известий».

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что при выборе решения типовых ситуаций не существует. Одни регионы могут предложить инвесторам привлекательный бизнес-проект, другие — разваливающийся долгострой без коммуникаций в чистом поле, сказал «Известиям» депутат.

Сегодня инвестор не всегда готов зайти на проблемный объект из-за многочисленных рисков, подтверждает директор по развитию застройщика «Гранель» Андрей Цвет. Это двойные продажи, акционерные конфликты, аресты владельцев, неликвидные квартиры, продажи по серым схемам, долги подрядным организациям и т.д.

Минстрой планирует решать вопросы по проблемным объектам в ручном режиме совместно с каждым регионом и муниципалитетом. Если продолжать использовать действующий механизм долевого строительства, то в конечном итоге это создаст «пирамиду, которая рухнет: то, что мы сегодня наблюдаем с той же Urban Group», подчеркнул Владимир Якушев. По данным ведомства за I квартал 2018 года, к проблемным относятся 842 объекта, по которым оформлено 80,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). По оценке Николая Николаева, в России около 2 тыс. долгостроев, в которые вложились 150 тыс. граждан. По данным брокера жилой недвижимости «Метриум», всего в России на текущий момент строится 13 тыс. многоквартирных домов.