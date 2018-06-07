Глава Минстроя РФ выступил против новых продаж в долгостроях

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев выступил против финансирования проблемных объектов за счет новых продаж квартир в недостроенных домах.

«Пытаться выстраивать пирамиду дальше и за счет договоров долевого участия в будущем финансировать те дома, которые остановлены, — это всё равно приведет к пирамиде, которая рухнет», — заявил глава Минстроя в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Якушев отметил, что работа по завершению долгостроев должна идти в ручном режиме при содействии региональных и федеральных властей, передает ТАСС.

Кроме того, в ходе слушаний министр отметил рост количества проблемных объектов долевого строительства в 2018 году.

Ранее, 6 июня, «Известия» писали, что Минстрой разработал законопроект, облегчающий для госкомпании «Дом.РФ» (ранее — АИЖК) вовлечение федеральных земель под жилищное строительство.