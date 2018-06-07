Прямой эфир

Глава Минстроя РФ выступил против новых продаж в долгостроях

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев выступил против финансирования проблемных объектов за счет новых продаж квартир в недостроенных домах.

Дольщикам помогут через интернет
Минстрой и госкомпания «Дом.РФ» составят общий перечень проблемных жилых объектов

«Пытаться выстраивать пирамиду дальше и за счет договоров долевого участия в будущем финансировать те дома, которые остановлены, — это всё равно приведет к пирамиде, которая рухнет», — заявил глава Минстроя в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Якушев отметил, что работа по завершению долгостроев должна идти в ручном режиме при содействии региональных и федеральных властей, передает ТАСС.

Кроме того, в ходе слушаний министр отметил рост количества проблемных объектов долевого строительства в 2018 году.

Ранее, 6 июня, «Известия» писали, что Минстрой разработал законопроект, облегчающий для госкомпании «Дом.РФ» (ранее — АИЖК) вовлечение федеральных земель под жилищное строительство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин надеется на сохранение темпов реновации жилья в Москве
Путин объяснил проблемы обманутых дольщиков невнятным регулированием

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017