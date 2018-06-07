Путин надеется на сохранение темпов реновации жилья в Москве

Президент России Владимир Путин выразил надежду на сохранение темпов реализации программы реновации жилого фонда в Москве до 2024 года. Об этом глава государства заявил в ходе «прямой линии» 7 июня.

Российский лидер отметил, что реновация представляет собой масштабный проект, в который вовлечены миллионы людей. Кроме того, Путин напомнил, что на реализацию этой программы в течение ближайших нескольких лет выделено 400 млрд рублей.

«Программа начала реализовываться. Я очень рассчитываю, что до 2024 года и в последующем она будет реализовываться в интересах Москвы такими темпами, которые правительство демонстрирует до настоящего времени», — подчеркнул президент. Он также отметил, что после объявления программы между городскими властями и жителями возникали споры, однако к настоящему моменту «основные озабоченности сняты».

Путин подписал закон о реновации 1 августа 2017 года, по программе планируется снос и расселение жильцов более 5 тыс. ветхих домов. Большая часть из них — пятиэтажные хрущевки.

Ранее заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин сообщил, что городские власти планируют до конца года организовать переселение жильцов из 20–30 домов в рамках реновации. Он также отметил, что в рамках проекта будет использоваться технология умного сноса, который предполагает поэлементную разборку домов и последующее использование этих материалов как вторичного сырья.