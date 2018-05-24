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10% жильцов первого дома по программе реновации докупят жилую площадь

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Одна десятая часть жильцов первого дома, построенного по программе реновации, на 5-й Парковой улице в Москве планируют докупить жилую площадь, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

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90% переселенцев согласились с предложенными вариантами жилья, в 104 квартирах уже отметили новоселье, отмечает «Интерфакс».

Переселение москвичей в первый дом в рамках программы реновации началось 10 февраля этого года. Жилой дом построили за счет столичного бюджета, он расположен около расселяемых на улице Константина Федина пятиэтажек.

При переезде из сносимого жилья в новое участники реновации могут приобрести помещения с 10-процентной скидкой к их рыночной стоимости, при этом совокупная площадь жилья не должна превышать 100 кв. м. Одновременно предусмотрено, что новоселы могут выбрать жилье меньшей площади, получив при этом денежную компенсацию.

На этой неделе стало известно, что московские власти планируют установить в домах по программе реновации «умные» системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года, в нее вошли более 5 тыс. домов, большинство из которых — пятиэтажные хрущевки. 

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