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Дома по реновации оборудуют «умными» системами оповещения о ЧС

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Московские власти планируют установить в домах по программе реновации «умные» системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики.

Сейчас системы поэтажного информирования граждан, а также системы информирования с помощью домофонов тестируют коммунальные службы вместе с представителями МЧС.

По словам главы департамента Сергея Левкина, такие пилотные проекты реализовывались в жилых домах на улицах Артюхиной, Академической, Мироновской и в Заревом проезде, передает ТАСС.

Он пояснил, что технические требования для проектирования домов по программе реновации «планируется утвердить в ближайшее время».

Программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года, в нее вошли более 5 тыс. домов, большинство из которых — пятиэтажные хрущевки. В рамках программы будут обновлены почти 70% жилищного фонда подобного типа в столице. Первые жильцы по программе реновации переехали в марте в дома на улице Федина в районе Северное Измайлово.

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