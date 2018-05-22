Дома по реновации оборудуют «умными» системами оповещения о ЧС

Московские власти планируют установить в домах по программе реновации «умные» системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики.

Сейчас системы поэтажного информирования граждан, а также системы информирования с помощью домофонов тестируют коммунальные службы вместе с представителями МЧС.

По словам главы департамента Сергея Левкина, такие пилотные проекты реализовывались в жилых домах на улицах Артюхиной, Академической, Мироновской и в Заревом проезде, передает ТАСС.

Он пояснил, что технические требования для проектирования домов по программе реновации «планируется утвердить в ближайшее время».

Программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года, в нее вошли более 5 тыс. домов, большинство из которых — пятиэтажные хрущевки. В рамках программы будут обновлены почти 70% жилищного фонда подобного типа в столице. Первые жильцы по программе реновации переехали в марте в дома на улице Федина в районе Северное Измайлово.