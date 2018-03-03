Первый переезд в рамках программы реновации стартовал в Москве

Первый переезд в рамках программы реновации трех домов на улице Федина в районе Северное Измайлово стартовал в Москве. Об этом сообщает заместитель префекта Восточного административного округа Наталия Голованова.

По ее словам, в настоящий момент осуществляется переезд в новый дом 62Б на 5-й Парковой улице. Пенсионерам, а также переселенцам, которые оказались в сложной ситуации, московские власти оказывают помощь. Грузчики грузят коробки с мебелью и перевозят в новый дом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Москве зарегистрирован первый собственник квартиры по программе реновации. Им оказалась жительница столицы Юлия Белова, которая получила от руководителя департамента городского имущества Максима Гамана документы на квартиру в доме 62Б по улице 5-я Парковая.

Также замруководителя московского департамента градостроительной политики Андрей Валуй ранее сообщил, что за 2018 год в рамках реновации в эксплуатацию будет введено порядка 30 домов.