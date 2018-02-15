Более 30 домов введут в 2018 году для переселения граждан по реновации

Более 30 домов введут в эксплуатацию в этом году для переселения жителей столицы в рамках программы реновации. Об этом в среду заявил замруководителя московского департамента градостроительной политики Андрей Валуй.

«В настоящее время департамент строительства по 24 домам завершает отделку, плюс у нас семь новых домов, которые будут введены в эксплуатацию в текущем году», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Как ранее сообщал портал iz.ru, около 30 стартовых площадок на востоке Москвы утверждены для строительства домов по программе реновации столичного жилья.