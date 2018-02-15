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Законопроект о реновации жилья в России внесут в ГД в конце февраля

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Фото: ТАСС/фотослужба Госдумы РФ/Анна Исакова
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Законопроект о реновации жилья в России будет внесен в Госдуму в конце месяца. Об этом сообщила глава комитета Совфеда по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

«На конец февраля я планирую внесение… Он готов реально. Я просто хочу выбросить оттуда какие-то градостроительные моменты… Хороший проект, я думаю, что он будет поддержан», — приводит слова парламентария «РИА Новости».

По словам парламентария, новый документ отличается от закона, принятого в связи с проведением реновации жилого фонда Москвы.

«У меня там предусматривается краткосрочная программа на три года. Потому что люди сейчас по московскому закону не понимают, когда их будут переселять. Если программа рассчитана на очень длительный срок, больше 10 лет, надо хотя бы в пределах трехлетнего периода людям подсказать, как им свою жизнь обустраивать на этот период», — пояснила Хованская.

Она также напомнила, что по московскому закону собственники освобождены от взносов на капитальный ремонт.

«Что может получиться для тех домов, которые должны ремонтироваться через 10–15 лет. Им просто скажут: ребята, а вы не платили, скидывайтесь. Поэтому мы по такой схеме не идем. Мы освобождаем в законе только тех, кто попадает в трехлетний период», — отметила глава комитета.

Помимо этого в законопроекте предусматривается, что решение о включении многоквартирного жилого дома в программу реновации может быть принято только единогласным решением пришедших на общее собрание жильцов.

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