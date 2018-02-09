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В Москве началось заселение первого дома по реновации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Власти Москвы вечером в пятницу, 9 февраля, выдадут разрешения на осмотр квартир первым переселенцам в рамках реновации. Первый дом, адаптированный под программу, располагается на востоке города, на 5-й Парковой улице.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил о том, что дом полностью готов под заселение. В квартирах выполнена отделка комфорт-класса.

Портал iz.ru писал о том, что в рамках реновации власти Москвы планируют до конца 2018 года подготовить для переселения 24 дома в Головинском районе, а также по улице Красных Зорь в Западном округе. Всего в программу реновации входит 5171 адрес. Сообщалось, что в ней примут участие около 40 тыс. семей.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации», утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

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