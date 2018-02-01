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Дом по программе реновации построят вместо гаража на востоке Москвы

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Стартовый дом по программе реновации жилья вместо гаража с магазином автозапчастей построят на Гаражной улице в Москве, сообщает пресс-служба мэрии по итогам заседания Градостроительно-земельной комиссии.

Земельный участок площадью 0,7 га по адресу: Гаражная улица, владение 3, был из перечня планируемых к реализации на торгах исключен ГКЗ столицы сегодня, 1 февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

На данный момент здесь находится автостоянка, а ранее планировалось строительство гаража, однако теперь планируется, что именно здесь начнется строительство дома для переселения по программе реновации для жителей района Соколиная гора.

Сейчас в программу сноса устаревшего жилья и переселения граждан входит 5171 адрес. За счет города планируется переселить около 1 млн человек к 2032 году. На данный момент 250 стартовых площадок для строительства новых домов уже подобрано.

Ранее портал iz.ru сообщал, что до конца 2018 года власти Москвы в рамках программы реновации планируют подготовить для переселения 24 дома по улице Красных Зорь в Западном округе, а также в Головинском районе.

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