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Утверждено 30 стартовых площадок реновации на востоке Москвы

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Порядка 30 стартовых площадок на востоке Москвы утверждены для строительства домов по программе реновации столичного жилья. Об этом сообщили в городском департаменте градостроительной политики.

Отмечается, что в Восточном округе столицы (ВАО) запланирован самый большой объем работ по программе, так как более 20% всех домов (1061), включенных в программу реновации, расположены именно на востоке Москвы, передает РИА «Новости».

Общая площадь нового жилья в застраиваемом районе составит 570 тыс. кв. м. Кроме того, в районе Северное Измайлово, где уже заселяется дом на 5-й Парковой улице по программе реновации, расположено еще пять площадок для нового строительства.

Как сообщал портал iz.ru, в пятницу, 9 февраля, власти Москвы анонсировали заселение первого дома в рамках реновации. Новостройка располагается востоке города, на 5-й Парковой улице.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. Изначально в нее вошли 5144 дома. Позже в нее дополнительно включили 37 домов и исключили четыре, в ноябре еще два дома отказались от участия в программе. Реновация затронет около 1 млн москвичей и предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. Полностью программу планируется завершить к 2032 году.

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