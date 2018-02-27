В Москве зарегистрирован первый собственник квартиры по программе реновации

Жительница столицы Юлия Белова получила от руководителя департамента городского имущества Максима Гамана документы на квартиру в доме № 62Б по улице 5-я Парковая.

Белова вместе с семьей переедет в первый дом, заселяемый в рамках реновации, из квартиры в доме № 5 по улице Константина Федина.

«Сегодня знаменательный день — получение первого документа на право собственности, и я рад поздравить семью с этим событием!» — приводит «Газета.ру» слова Гамана.

Глава столичного департамента городского имущества отметил, что передача документов означает, что «сегодня фактически дан старт реновации».

Как писал портал iz.ru, замруководителя московского департамента градостроительной политики Андрей Валуй ранее сообщил, что за 2018 год в рамках реновации в эксплуатацию будет введено порядка 30 домов.

Программа реновации нацелена на обновление жилого фонда Москвы. В ее рамках жители определенных пятиэтажек могут рассчитывать на переселение в новые дома. Подробная информация о программе доступна в сюжете портала iz.ru.