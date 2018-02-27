Прямой эфир
Сюжет:

В Москве зарегистрирован первый собственник квартиры по программе реновации

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница столицы Юлия Белова получила от руководителя департамента городского имущества Максима Гамана документы на квартиру в доме № 62Б по улице 5-я Парковая. 

Белова вместе с семьей переедет в первый дом, заселяемый в рамках реновации, из квартиры в доме № 5 по улице Константина Федина. 

«Сегодня знаменательный день — получение первого документа на право собственности, и я рад поздравить семью с этим событием!» — приводит «Газета.ру» слова Гамана. 

Глава столичного департамента городского имущества отметил, что передача документов означает, что «сегодня фактически дан старт реновации». 

Как писал портал iz.ru, замруководителя московского департамента градостроительной политики Андрей Валуй ранее сообщил, что за 2018 год в рамках реновации в эксплуатацию будет введено порядка 30 домов

Программа реновации нацелена на обновление жилого фонда Москвы. В ее рамках жители определенных пятиэтажек могут рассчитывать на переселение в новые дома. Подробная информация о программе доступна в сюжете портала iz.ru. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В 2019 году 28 домов по реновации подготовят к заселению
Власти Москвы обозначили сроки сноса «Горбушки»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017