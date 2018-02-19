В 2019 году 28 домов по реновации подготовят к заселению

В 2019 году 28 домов по программе реновации будут готовы к заселению. Информацию об этом распространил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин в понедельник, 19 февраля.

«В утвержденном постановлении правительства Москвы № 708-ПП в адресный перечень включены 59 площадок, предназначенных для проектирования и строительства «стартовых» многоквартирных домов для обеспечения начала «волнового переселения» граждан в течение 2017–2019 годов», — цитирует его сетевое издание m24.ru

Левкин добавил, что в этом году по программе реновации будет готов к заселению 31 дом.

12 февраля стало известно, что в Восточном округе столицы (ВАО) запланирован самый большой объем работ по реновации, так как более 20% всех домов (1061), включенных в программу, расположены именно на востоке Москвы.

Общая площадь нового жилья в застраиваемом районе составит 570 тыс. кв. м. Кроме того, в районе Северное Измайлово, где уже заселяется дом на 5-й Парковой улице по программе реновации, расположено еще пять площадок для нового строительства.