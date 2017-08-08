Почти три четверти граждан РФ (73%) полагают, что ряд российских регионов больше нуждается в реновации жилищного фонда, чем Москва. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Около трех четвертей россиян (73%) разделяют ту позицию, что ряд регионов страны больше нуждается в реализации программы реновации, чем столичный мегаполис, причем даже среди москвичей и петербуржцев эта доля высока – 70%», — приводит «РИА Новости» выдержку из материалов ВЦИОМ.

При этом 59% респондентов считают неудовлетворительным состояние жилья в своем регионе. На отсутствие такой проблемы в своем районе проживания указали только 34% опрошенных. При этом 42% считают актуальной реализацию программы реновации в их регионе, а 47% уверены, что в их регионе есть более острые проблемы, требующие решения.

Вместе с тем почти половина участников опроса (48%) считают, что нынешняя ситуация в столице подходит для реновации. Противоположного мнения придерживаются 19% опрошенных.