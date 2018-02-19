Около 30 домов подготовят к заселению по реновации в 2019 году

В Москве почти 30 домов будут готовы к заселению в рамках программы реновации в 2019 году. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента градостроительной политики.

«В 2019 году по программе реновации для переселения граждан будут готовы 28 домов, которые сейчас находятся в различной стадии проектирования и строительства», — рассказали в пресс-службе.

Ранее 15 февраля сообщалось, что уже в текущем году для переселения будут введены в эксплуатацию более 30 домов. Кроме того, около 30 стартовых площадок на востоке Москвы утверждены для строительства домов по программе реновации.

«Благодаря гибким планировочным решениям в новых домах будут созданы комфортные условия для проживания разных групп горожан — молодых семей, пожилых или маломобильных граждан», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он также отметил яркий и нестандартны дизайн фасадов домов,которые значительно улучшат внешний вид столичных районов. Кроме того, благодаря энергоэффективным технологиям, жильцы смогут сократить расходы на оплату коммунальных услуг.