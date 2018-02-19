Прямой эфир

Около 30 домов подготовят к заселению по реновации в 2019 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве почти 30 домов будут готовы к заселению в рамках программы реновации в 2019 году. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента градостроительной политики.

«В 2019 году по программе реновации для переселения граждан будут готовы 28 домов, которые сейчас находятся в различной стадии проектирования и строительства», — рассказали в пресс-службе.

Ранее 15 февраля сообщалось, что уже в текущем году для переселения будут введены в эксплуатацию более 30 домов. Кроме того, около 30 стартовых площадок на востоке Москвы утверждены для строительства домов по программе реновации.

«Благодаря гибким планировочным решениям в новых домах будут созданы комфортные условия для проживания разных групп горожан — молодых семей, пожилых или маломобильных граждан», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он также отметил яркий и нестандартны дизайн фасадов домов,которые значительно улучшат внешний вид столичных районов. Кроме того, благодаря энергоэффективным технологиям, жильцы смогут сократить расходы на оплату коммунальных услуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Законопроект о реновации жилья в России внесут в ГД в конце февраля
Утверждено 30 стартовых площадок реновации на востоке Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017