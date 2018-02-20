Власти Москвы назвали цены на квартиры для расширения жилья по реновации

Власти Москвы выставили на продажу первые 80 квартир, доступных для приобретения за дополнительную плату участникам реновации, желающим расширить жилплощадь.

Все выставленные квартиры находятся в районе Измайлово и Северное Измайлово (5-я Парковая улица), их общая площадь составляет от 38 до 76 кв. м.

Стоимость квартиры площадью 38 кв. м составляет около 6,3 млн рублей, а жилплощадь в 76 кв. м оценивается более чем в 12 млн рублей.

Участники программы реновации, которые захотят увеличить жилплощадь, могут выбрать понравившийся вариант и подать заявку в столичный Фонд реновации. Таким образом они подтвердят желание доплатить за расширение жилплощади взамен равнозначной, положенной им по закону.

При этом желающим будет необходимо внести обеспечительный платеж в 100 тыс. рублей и собрать необходимые документы.

После подачи заявки фонд рассматривает ее в течение пяти рабочих дней. Если в течение этого срока на квартиру больше никто не подал заявку, то единственный участник подписывает и оплачивает договор.

19 февраля портал iz.ru сообщал, что по программе реновации в 2019 году будут готовы к заселению 28 домов. В этом году будет подготовлен 31 дом.