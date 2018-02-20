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Власти Москвы назвали цены на квартиры для расширения жилья по реновации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Власти Москвы выставили на продажу первые 80 квартир, доступных для приобретения за дополнительную плату участникам реновации, желающим расширить жилплощадь.

Все выставленные квартиры находятся в районе Измайлово и Северное Измайлово (5-я Парковая улица), их общая площадь составляет от 38 до 76 кв. м.

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Стоимость квартиры площадью 38 кв. м составляет около 6,3 млн рублей, а жилплощадь в 76 кв. м оценивается более чем в 12 млн рублей.

Участники программы реновации, которые захотят увеличить жилплощадь, могут выбрать понравившийся вариант и подать заявку в столичный Фонд реновации. Таким образом они подтвердят желание доплатить за расширение жилплощади взамен равнозначной, положенной им по закону.

При этом желающим будет необходимо внести обеспечительный платеж в 100 тыс. рублей и собрать необходимые документы.

После подачи заявки фонд рассматривает ее в течение пяти рабочих дней. Если в течение этого срока на квартиру больше никто не подал заявку, то единственный участник подписывает и оплачивает договор.

19 февраля портал iz.ru сообщал, что по программе реновации в 2019 году будут готовы к заселению 28 домов. В этом году будет подготовлен 31 дом.

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