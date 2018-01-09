В московских новостройках убавят солнечный свет

Для столичного жилья могут быть введены отдельные санитарно-эпидемиологические требования, отличные от действующих по всей стране. Их разработали в Роспотребнадзоре. В столичных новостройках предлагается разрешить строительство парковок на первых этажах. Кроме того, в будущие московские многоэтажки солнце будет заглядывать реже, чем в уже построенные дома. Эксперты отмечают, что столицу ждет уплотнение городской застройки из-за предстоящей реновации жилья. Чем ближе располагаются друг к другу дома и чем они выше — тем меньше солнца попадает в квартиры.

Роспотребнадзор разработал проект «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях... для территории города Москвы», его требования будут относиться только к новостройкам. «Известия» ознакомились с документом.

В частности, в СанПиНе смягчены требования к инсоляции. Если в уже построенных жилых домах солнечный свет должен непрерывно проникать в квартиры не менее двух часов с 22 марта до 22 сентября, то в будущих новостройках — с 22 апреля по 22 августа.

В Роспотребнадзоре рассказали, что требования к инсоляции новостроек в 2017 году смягчены по всей центральной зоне страны. Был обновлен федеральный СанПиН, речь идет о территории 58° с. ш. — 48° с. ш. — от Великого Новгорода до Хабаровска. Также в столичные санитарные требования из обновленных федеральных перекочевали нормы по инсоляции детских площадок, которые были уменьшены с трех до двух с половиной часов в день.

Московский проект также разрешает устройство стоянок не только на подвальных и цокольных, но и на первом и последующих наземных этажах многоквартирных домов. При этом парковки «должны быть отделены от жилой части здания этажом нежилого назначения и иметь определенное расстояние от въезда-выезда до окон жилых комнат квартир».

— Санитарные правила для московской агломерации актуализируются в связи с урбанизацией, — сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Директор федерального Научно-исследовательского института строительной физики Российской академии архитектурных и строительных наук Игорь Шубин считает, что санитарные нормы смягчаются в том числе для реализации программы реновации.

— Земля дорогая, нужно вписываться в бюджет, плотность застройки повышена, — отметил эксперт.

Он предположил, что нововведения могут негативно отразиться на здоровье горожан.

Завлабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов подчеркнул, что для изменения СанПиНов нужно научное обоснование. Существуют исследования, которые косвенно свидетельствуют, что уменьшение инсоляции увеличивает вероятность некоторых заболеваний, в том числе онкологических, отметил он.

Относительно многоэтажных парковок среди экспертов нет единого мнения. По мнению исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Владислава Преображенского, они не нужны застройщикам. Первые этажи жилых домов лучше использовать для размещения магазинов, ремонтных мастерских или организаций здравоохранения.

Игорь Шубин считает, что многоэтажные парковки — это неплохая идея. Например, в Чикаго есть здания, в которых стоянки занимают десять этажей.

Публичное обсуждение проекта СанПиНов для Москвы заканчивается в январе. Когда конкретно они вступят в силу, в Роспотребнадзоре сказать затруднились, подчеркнув, что это произойдет лишь после рассмотрения проекта всеми заинтересованными сторонами, учета их мнений и регистрации документа в Минюсте.

В пресс-службе правительства Москвы не ответили на запрос «Известий».