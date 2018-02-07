Собянин анонсировал выдачу первых ордеров в рамках реновации

Первые переселенцы по программе реновации Москвы получат смотровые ордера в ближайшие дни, сообщил мэр города Сергей Собянин на коллегии столичного стройкомплекса.

Он пояснил, что у столицы уже имеется ряд жилых домов, построенных по другим проектам, но приспособленных под нужды реновации.

Ранее портал iz.ru сообщал, что первые дома для переселения будут подготовлены в Головинском районе, а также по улице Красных Зорь в Западном округе.

Всего в программу реновации входит 5171 адрес, указывает «РИА Новости».