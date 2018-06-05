Власти Москвы начнут снос Ховринской больницы летом
Снос Ховринской больницы начнется в ближайшие два месяца, заявил во вторник, 5 июня, заммэра Москвы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин.
Чиновник отметил, что проект сноса готов, он прошел экспертизу. Работы начнутся уже летом.
«И мы думаем, что к концу года закончим проектно-сметную документацию, получим экспертизу и приступим к строительству», — добавил он, передает «РИА Новости».
Ховринская больница находится на севере Москвы, она является одним из крупнейших объектов недостроя. Строить ее начали в 1980 году. Позднее из-за просадки грунта работы приостановили, а через 12 лет строительство прекратилось окончательно.
На месте снесенных зданий больничного комплекса построят жилье в рамках программы реновации.
В конце мая Марат Хуснуллин заявил, что строительство центрального ядра ММДЦ «Москва-Сити» планируется завершить через четыре года — к 2022 году.