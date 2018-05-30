Столичные власти назвали сроки завершения строительства «Москва-Сити»

Строительство центрального ядра ММДЦ «Москва-Сити» планируется завершить через четыре года — к 2022 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Я думаю, что комплекс «Москва-Сити», его центральное ядро, в течение четырех лет будет закончено полностью с учетом последнего крупного проекта — проектируется самая высокая башня в Европе, она будет построена в «Москва-Сити». В ближайшие месяцы начнется строительство башни», — приводит слова Хуснуллина агентство городских новостей «Москва».

Заммэра подчеркнул, что объекты планируется вводить поэтапно. Какие-то из них будут вводиться через год, какие-то через два.

О намерении возвести высотное здание на территории комплекса в 2015 году заявила строительная компания «Мосинжпроект». Согласно плану, размещенном на сайте госзакупок, небоскреб будет состоять из 104 этажей. Внутри объекта предусмотрена жилая часть на 130 тыс. кв. м, офисные помещения, торговый центр, детский сад и парковка.

Ранее сообщалось, что строительство киноконцертного зала в «Москва-Сити» планируется завершить в 2019 году. Решение было принято на заседании 1 февраля 2018 года комиссией, возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным.