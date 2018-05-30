До конца года в Москве в рамках реновации расселят еще 30 домов

В рамках программы реновации в Москве планируется расселение от 20 до 30 домов. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

Чиновник добавил, что конкретный объем домов, в которых пройдет расселение, зависит от решения людей — как скоро они будут переезжать.

Снос расселенных домов может начаться уже в текущем году, отметил Хуснуллин. «В наших планах организация так называемого умного сноса, предполагающего поэлементную разборку домов и последующее использование этих материалов как вторичного сырья», — отметил заммэра.

В мае стало известно, что московские власти планируют установить в домах по программе реновации «умные» системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года, в нее вошли более 5 тыс. домов, большинство из которых — пятиэтажные хрущевки.

В рамках программы будут обновлены почти 70% жилищного фонда подобного типа в столице. Первые жильцы по программе реновации переехали в марте в дома на улице Федина в районе Северное Измайлово.