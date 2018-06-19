В МВД пообещали упростить получение российского гражданства

Министерство внутренних дел России активно работает над упрощением процедуры получения российского гражданства. В первую очередь это касается беженцев с украинской территории. По словам заместителя главы ведомства Игоря Зубова, в ближайшее время будут представлены предложения.

«В принципе, никто не препятствует в получении российского гражданства для украинцев, но сейчас пересматриваем это. Речь идет об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, которые вынуждено покидают свою страну», — пояснил он ТАСС.

В рамках работы над концепцией миграционной политики также рассматриваются механизмы возвращения в Россию соотечественников из всех стран.

7 июня, во время «прямой линии», президенту России Владимиру Путину задали вопрос о проблемах получения российского гражданства. В частности, речь шла о переводчице Ирине Баракат, гражданке Украины. Она два года назад была ранена при нападении боевиков в сирийском Апеппо, сейчас находится на лечении в Санкт-Петербурге и два года не видела мужа и детей — они граждане Сирии, и она, не являясь россиянкой, не может оформить им приглашение. Путин пообещал ей помощь и дал МВД указания отрегулировать эти вопросы.