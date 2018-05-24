Людям без гражданства станет проще получить российский паспорт

Удостоверение для лиц без гражданства с 1 января 2020 года позволит получить российский паспорт в упрощенном порядке, рассказали «Известиям» в МВД. В ведомстве готовят соответствующий законопроект. Но уже с временным удостоверением личности, которое также разрабатывается, они смогут легально находиться в стране и работать.

МВД разработало законопроект о новых документах, удостоверяющих личность людей без гражданства, подтвердили «Известиям» в ведомстве. Их обладатели с 1 января 2020 года смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке в соответствии с этим законопроектом.

— Отдельные категории лиц без гражданства, имеющие временный документ, с 1 января 2020 года будут приниматься в гражданство РФ без учета требований о проживании по виду на жительство в течение пяти лет непрерывно, наличия законного источника средств к существованию, владения русским языком и без представления разрешения на временное проживание, — сообщили «Известиям» в пресс-центре МВД.

Сейчас на вышеперечисленных упрощенных условиях гражданство РФ могут получить обладатели паспортов СССР, прибывшие в Россию до ноября 2002 года, и их дети, если у них нет иностранного гражданства, следует из главы VIII.1 закона «О гражданстве РФ». Однако срок действия этих норм — до 1 января 2020 года.

Временный документ, удостоверяющий личность людей без гражданства, планируют выдавать тем, у кого нет паспорта или есть паспорт гражданина СССР образца 1974 года.

— Такие лица выявляются ежегодно. На сегодняшний день в поле зрения правоохранительных органов остается порядка 4,5 тыс. лиц без гражданства, не имеющих его по различным причинам, — уточнили в МВД.

Удостоверения будут выдавать «на основании заключения об установлении личности лица без гражданства», добавили в ведомстве. Для этого человеку без гражданства нужно будет предъявить максимум имеющихся у него документов (например, паспорт СССР, свидетельство о рождении, диплом и другие), к процедуре привлекают свидетелей, возможно использование данных дактилоскопии, следует из закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Новое удостоверение личности позволит легально находиться на территории России, подчеркнули в МВД. Люди без гражданства не будут привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в страну, режима пребывания, незаконное осуществление трудовой деятельности или нарушение иммиграционных правил, пояснили в министерстве.

Правозащитники оценивают общее число людей без гражданства в России в 400–500 тыс. человек, рассказывала «Известиям» ранее член правительственной комиссии по миграционной политике Светлана Ганнушкина. В основном это те, кто в 1992 году (на момент вступления в силу закона «О гражданстве») не был прописан на территории России, но находился здесь.

Речь также о людях, которые после распада СССР получили гражданство России, но затем его лишились после того, как в 2007 году началась проверка законности выдачи паспортов, рассказал президент фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин.

— У людей забрали паспорта, и у них не было возможности легализоваться. Теперь, думаю, ею многие воспользуются, — полагает эксперт.

Как ранее писали «Известия», сейчас люди без гражданства зачастую не могут получить даже разрешение на временное проживание, из-за этого у них возникают проблемы с трудоустройством.