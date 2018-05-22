В России появится удостоверение личности для лиц без гражданства

В России планируют выдавать новые документы, удостоверяющие личность. Их смогут получить лица без гражданства — бывшие граждане СССР, проживающие в стране более 15 лет, освободившиеся заключенные, а также те, кто переехал в Россию еще в детском возрасте, но так и не стал обладателем паспорта. Разработкой законопроекта занимается МВД. Новое удостоверение позволит лицам без гражданства находиться в стране легально. Сейчас люди без определенного правового статуса зачастую не могут получить даже разрешение на временное проживание, отмечают эксперты.

Лица без гражданства, проживающие в России, смогут получить специальный документ, удостоверяющий личность. Об этом заявила замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова на совещании Общественного совета при ведомстве. Протокол за подписью председателя совета Анатолия Кучерены есть в распоряжении «Известий».

Законопроект, подготовленный МВД, предполагает «выдачу лицам без гражданства нового документа, удостоверяющего личность». Речь идет прежде всего о бывших гражданах СССР, проживающих на территории России более 15 лет, людях, освобожденных из мест лишения свободы, а также о тех, кто прибыл в страну в детском возрасте, но не смог получить гражданство, сказано в протоколе.

Законопроект МВД позволяет подавать заявление на гражданство «не только по месту жительства, но и по месту пребывания».

Факт разработки законопроекта подтвердила и член правительственной комиссии по миграционной политике Светлана Ганнушкина. По ее словам, в новый документ впишут основные данные о владельце, а также адрес его фактического проживания и вклеят фотографию. Удостоверение личности позволит людям без статуса впоследствии претендовать на получение разрешения на временное проживание в России.

По закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» лицами без гражданства считаются люди, не являющиеся гражданами России и не имеющие «доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства».

После распада СССР многие люди не получили паспорт ни одной из бывших союзных республик, утверждает Светлана Ганнушкина. Согласно закону «О гражданстве», который вступил в силу в 1992 году, гражданами РФ стали те, кто на тот период был прописан на территории России. Приезжие из союзных республик, а также студенты зарубежных вузов автоматически лишились гражданства в процессе переоформления паспортов. Поэтому некоторые до сих пор живут в России без определенного правового статуса. С этим столкнулось в основном русскоязычное население. По словам Светланы Ганнушкиной, сейчас в стране проживает около 400–500 тыс. лиц, которые до сих пор не получили гражданство после распада СССР.

С проблемой определения правового статуса сталкиваются и бывшие заключенные без документов, уверен ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников. После выхода на свободу они не могут легально остаться в РФ или уехать. Этих людей направляют в центр временного содержания, где они фактически находятся в заключении неопределенный срок.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в итоговом докладе за 2017 год отмечала, что «волокита в решении вопросов установления личности и принадлежности к гражданству Российской Федерации становится острой проблемой для лиц, содержащихся не только в учреждениях уголовно-исполнительной системы, но и в центрах временного содержания иностранных граждан и в учреждениях психоневрологического профиля».

Ранее президентский Совет по правам человека (СПЧ) поддержал инициативу о введении основного удостоверяющего личность документа для людей без гражданства. Правозащитники заявили, что практически в каждом регионе, который они посещают, сталкиваются с такими ситуациями, «когда человек есть, а никаких документов у него нет».

В пресс-службе МВД не предоставили оперативных комментариев.