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Домик в Ембаево

Как живут зарубежные знаменитости, переехавшие в Россию
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Домик в Ембаево
2018-02-20 18:21:34">
2018-02-20 18:21:34
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Звезда французского кинематографа и почетный удмурт Жерар Депардье решил переехать в Алжир, а не менее знаменитый россиянин Стивен Сигал объявил, что намерен заняться пиаром одной биткоин-компании. Чему посвятили себя знаменитые иностранцы, уже получившие российский паспорт или только намеревающиеся это сделать, — в материале портала iz.ru.

Жерар Депардье решил переехать в Алжир

В Алжир с любовью

«Я везде живу понемногу», — сказал французский актер Жерар Депардье и официально объявил, что перебирается в Алжир. Обладатель звания почетного удмурта, получивший российское гражданство в 2013 году, назвал Алжир «великолепной страной», которую захватили «неграмотные» французы. 

Не разлучит ли его переезд с новой родиной, актер не уточнил. В последние дни имя Депардье звучало на фоне скандала с фильмами про Иосифа Сталина. Сначала возникли проблемы с прокатом комедии «Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Ианнуччи, а следом начались и проблемы у фильма «Диван Сталина». Главную роль в ленте, снятой знаменитой французской актрисой Фанни Ардан, сыграл Депардье. За его показ столичный кинотеатр «Пионер» оштрафовали на 80 тыс. рублей. 

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Несмотря на предстоящий переезд, от съемок в России Жерар Депардье отказываться не намерен. По словам продюсера и друга актера Арно Фрилле, в планах артиста работа над документальным фильмом «Саранск. Мон амур». «Он [Депардье] дорожит этим проектом и хочет показать всему миру Мордовию», — утверждал он.

Новоявленный гражданин России не скупился на комплименты стране. Французский гурман хвалил крымские вина (и подчеркивал, что они стали значительно лучше после присоединения полуострова к РФ), заинтересовался историей страны и даже начал учить русский язык. С подписчиками в Facebook актер поделился записью, где разучивает фразу «Ты меня любишь?».

Француз открыто отстаивал права России и в вопросах международной политики. Он критиковал желающих захватить всех и вся американцев на фоне очередной волны обвинений в адрес Москвы и поддерживал российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпиаде. «Свой российский паспорт я обожаю, внутри я чувствую себя очень русским», — признавался Депардье после двух лет жизни в новом качестве. От переезда в Алжир это его не остановило. 

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Стивен Сигал разрезал торт ко Дню России в Бангкоке

С биткоином за гектаром

Американский актер, звезда боевиков Стивен Сигал тоже не стесняется демонстрировать связь с Россией. В отличие от Депардье, артист связан с ней корнями: его бабушка родом из Владивостока. Американская звезда, которая обзавелась российским паспортом в конце 2016 года, посещает празднования Дня России в Бангкоке, а на связь с ведущими шоу «Доброе утро, Британия» выходит на фоне Кремля. В беседе с иностранными журналистами актер вступался за Москву, отрицая вмешательство России в выборы американского президента. 

Наряду с другими российскими публичными деятелями Стивен Сигал был включен в черный список Совета безопасности Украины, фигурантам которого запрещен въезд в страну. Актер отреагировал с юмором: «Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список».

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Американский актер Стивен Сигал во время посещения выставки национального парка «Земля леопарда» в кампусе ДВФУ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Представитель Сигала назвал слухи о получении земли актером абсурдом
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Больше всего Стивена Сигала, по собственному признанию, тянуло на Дальний Восток. Но с местными властями у актера случился конфуз. Администрация Приморского края публично объявила, что американец получит «дальневосточный гектар» и пройдет все необходимые процедуры под телекамеру. Представитель артиста назвал эту информацию абсурдной: «Не очень приятно слышать, потому что такие моменты нужно как-то согласовывать перед тем, как объявлять». 

Впрочем, у Стивена Сигала были проблемы и посерьезнее, чем недопонимание с приморской администрацией. Получивший российский паспорт артист попал в череду скандалов с обвинениями в сексуальных домогательствах, начавшуюся с голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В начале января эта история получила новый виток, когда о домогательствах со стороны Сигала рассказала еще одна актриса. 

Во вторник, 20 февраля, он привлек к себе внимание, объявив о сотрудничестве с криптовалютным проектом Bitcoiin2Gen. Актер назвал себя амбассадором бренда, который будет продвигать за счет «духовных принципов». Проект, по мнению ряда СМИ, выглядит сомнительно: принцип его работы напоминает пирамиду, которая в итоге оставляет вкладчиков без средств. 

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Со всеми лишениями

Российским звездам Олимпиады-2014 иностранного происхождения в последнее время не везет. Шорт-трекист Виктор Ан, который до 2011 года выступал за Южную Корею, оказался в числе спортсменов, не допущенных до зимних Игр 2018 года. Известие о дисквалификации спортсмен воспринял эмоционально, покинув собрание профильной федерации в самый разгар заседания. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) отказался объяснять шорт-трекисту причины его недопуска до Игр. 

Сноубордисту Вику Уайлду, переехавшему в Россию из США, проще: ему разрешили выступить. Несмотря на давление со стороны международного сообщества, о переезде в Россию спортсмен не жалеет: «Я пытаюсь избавиться от него [давления] и просто наслаждаться пребыванием здесь. Я понимаю, что я уже стал двукратным олимпийским чемпионом, чего в США я добиться бы точно не смог». По словам жены Уайлда, российской сноубордистки Алены Заварзиной, к жизни в России он уже привык и вполне освоился на своей новой родине. 

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Спортсмен Вик Уайлд (Россия), завоевавший золотую медаль на соревнованиях по сноуборду в параллельном слаломе среди мужчин на XXII зимних Олимпийских играх

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Велогонщик Перкинс хочет выучить русский после получения гражданства

Перечень именитых спортсменов, решивших переехать в Россию, расширился летом прошлого года. Президент РФ Владимир Путин в августе подписал указ о предоставлении гражданства двукратному чемпиону мира по велогонкам на треке Шейну Перкинсу, уроженцу Австралии. 

Сила с нами

Обзавестись российским паспортом хочет и именитый американский боксер Флойд Мэйуэзер. Спортсмен, победивший на всех 50 боях в своей карьере, заинтересовался ведением девелоперского и банковского бизнеса в РФ. С боксером в конце прошлого года успел встретиться глава Чечни Рамзан Кадыров. Мэйуэзер рассказал ему, что уже приобрел жилье в Москве, но не отказался бы и от дома в Грозном. 

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Боксер Рой Джонс прилетел в Грозный, где он примет участие в церемонии открытия чемпионата России по боксу

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
Американский боксер Флойд Мейвезер намерен получить гражданство РФ

«Флойд называет себя The Best Ever, но он и рядом не стоял с моими достижениями. Просто сравните его и мои лучшие бои и сами поймете, что это разный уровень», — так о коллеге и потенциальном будущем соотечественнике отзывался Рой Джонс-младший. Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях получил российское гражданство в 2015 году. 

9 февраля Джонс-младший провел последний победный бой и завершил карьеру. Промоутер спортсмена рассказывал, что американец намерен сосредоточиться на музыкальной деятельности в России и запустить серию соревнований по боксу своего имени. Разрывать связи с РФ, судя по его признаниям, не намерен. Поздравляя Владимира Путина с днем рождения, Рой Джонс-младший не только пожелал российскому лидеру стать «самым известным человеком» в мире, но и назвал себя русским человеком. 

Неоднократно в симпатиях к российскому президенту признавался и боец смешанного стиля Джефф Монсон, гражданин Соединенных Штатов и самопровозглашенной Луганской народной республики. Монсон любит историю Советского Союза, неоднократно участвовал в мероприятиях КПРФ и выходил на ринг под советский гимн. В России он не первый год занимается общественной деятельностью, под его руководством открылось несколько детских боксерских школ. Причем география не ограничивается Москвой: в ближайшее время, например, клуб борьбы Монсона может открыться в Архангельске. 

Орнелла Мути получила прописку в Москве
Орнелла Мути получила прописку в Москве
Итальянская актриса будет жить в однокомнатной квартире в столичном районе Гольяново

Ситуация с гражданством Джеффа Монсона остается непонятной. В 2015-м появилась новость о получении им российского паспорта, однако информация оказалась недостоверной. Летом прошлого года стало известно, что боец планирует обосноваться в селе Ембаево Тюменской области с населением 3 тыс. жителей. Президент местной федерации боевого самбо Олег Мухамедшин рассказывал, что для спортсмена строится бревенчатый дом, а под его тренировочную секцию отведут отдельное помещение неподалеку. Кроме того, на территории подворья планировалось обустроить медвежью ферму. Тогда отмечалось, что гражданства у Монсона всё еще нет. 

Женский десант

В России уже больше чем год как обосновалась итальянская актриса Орнелла Мути. В Москву, по признанию самой женщины, ее привела любовь к русскому мужчине. Купив трехкомнатную квартиру в центре столицы, она планировала заняться бизнесом, в частности открыть итальянский ресторан и запустить линию кожаной обуви. Получила ли актриса паспорт РФ, неизвестно. В Кремле обещали рассмотреть соответствующее заявление, если оно поступит. 

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

О желании получить российское гражданство говорила и американская звезда, общественная активистка Памела Андерсон. «Я очень люблю Россию и русских, особенно их желание доводить всё до конца», — рассказала звезда «Спасателей Малибу» и призналась, что у нее есть русские корни. Актриса бывает в России довольно часто — в качестве зоозащитницы. Не исключала переезда в Россию не менее именитая защитница прав животных, французская актриса Бриджит Бардо. О возможности отказаться от родины она заговорила на фоне переезда Жерара Депардье и истории с зоопарком Лиона, где решили усыпить двух заболевших слонов: «Я попрошу предоставить мне российское гражданство, чтобы сбежать из этой страны, которая превратилась в кладбище для животных». До дела, правда, так и не дошло.

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