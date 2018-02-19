Суд рассмотрит материалы против «Пионера» за прокат фильма «Смерть Сталина»

Мировой судебный участок № 208 Дорогомиловского района Москвы 22 февраля рассмотрит три административных материала в отношении кинотеатра «Пионер» за показ фильма «Смерть Сталина» без разрешения на прокат. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Евгения Горохова.

Наказание по данному правонарушению предусматривает штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Административным истцом по делу выступает Министерство культуры РФ.

Портал iz.ru писал о том, что Минкультуры РФ отозвало иск к «Пионеру» из-за показа фильма «Смерть Сталина».13 февраля, суд оштрафовал кинотеатр «Пионер» на 80 тыс. рублей за показ фильма «Диван Сталина» без разрешения на прокат.

Комедия «Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Ианнуччи должна была выйти в прокат 25 января 2018 года. Однако ряд деятелей культуры и общественников обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения. Власти Белоруссии не нашли в картине фактов нарушения законов страны.