Власти Белоруссии разрешили прокат комедии «Смерть Сталина»

Жители и гости Белоруссии смогут посмотреть в кинотеатрах страны комедию «Смерть Сталина», снятую режиссером Армандо Ианнуччи. Власти республики не нашли в картине фактов нарушения законов страны.

Об этом начальник управления министерства культуры по кинематографии Александр Рыдван рассказал порталу Tut.by.

«В ходе просмотра специалисты внутренней экспертной комиссии министерства культуры не выявили в фильме «Смерть Сталина» фактов нарушения белорусского законодательства», — сообщил чиновник.

В широкий прокат в кинотеатрах Белоруссии комедия выйдет 8 февраля.

В России прокатное удостоверение у «Смерти Сталина» отозвали 23 января. Министр культуры Владимир Мединский отметил, что «многие люди старшего поколения» могли воспринять фильм как «оскорбительную насмешку над всем советским прошлым». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал фильм «омерзительным».