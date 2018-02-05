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Представлен новый трейлер «Миссия невыполнима: Последствия» с Крузом

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Фото: Global Look Press/Paramount Pictures
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Все желающие могут посмотреть новый трейлер картины «Миссия невыполнима: Последствия» с Томом Крузом, исполняющим роль спецагента Итана Ханта. Новая часть картины выйдет на широкий экран 26 июля.

Видео опубликовано на странице «Paramount Pictures Россия» на сайте видеохостинга YouTube. Трейлер представляет новый приключенческий боевик режиссера Кристофера Маккуорри, продолжение фильма «Миссия невыполнима: Племя изгоев», шестую по счету часть фильмов серии «Миссия невыполнима».

Партнерами Тома Круза по съемкам стали Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Мишель Монахэн, Шон Харрис, Алек Болдуин, Генри Кавилл. Всего за одни сутки, прошедшие после публикации, трейлер картины посмотрели более 180 тыс. пользователей.

Портал iz.ru сообщал, что Том Круз показал момент перелома ноги на съемках фильма «Миссия невыполнима».

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