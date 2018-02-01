Джима Керри освободили от обвинений в гибели бывшей девушки

Суд Лос-Анджелеса отклонил иски в отношении американского актера Джима Керри, поданные родственниками его бывшей девушки Катрионы Уайт после ее гибели.

Девушка умерла в 2015 году в своем доме в Лос-Анджелесе от передозировки наркотиков, которые приняла спустя недолгое время после разрыва с Керри.

Как передает The Hollywood Reporter, суд отклонил иски еще 25 января. Мотивация этого решения в сообщении не приводится.

Портал iz.ru сообщал, что мать Уайт подала на актера в суд в 2016 году. Она утверждала, что ее дочь погибла от передозировки нелегальных лекарственных препаратов, которыми снабжал ее Керри.

Женщина также обвинила актера в том, что он заразил ее дочь передающимися половым путем инфекциями и унизительно с ней обращался. Керри тогда назвал предъявленные ему обвинения «ужасным позором» и заявил о своей невиновности.