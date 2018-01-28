Том Круз показал момент перелома ноги на съемках фильма «Миссия невыполнима»

Голливудский актер Том Круз поделился видеозаписью со съемок боевика «Миссия невыполнима 6», на которой виден момент, когда он сломал лодыжку. Ролик был продемонстрирован во время The Graham Norton Show на телеканале BBC One, а позже размещен на сайте YouTube.

Круз сломал ногу, когда прыгал с одной крыши на другую. Актер немного не рассчитал траекторию полета и ударился о стену, вывернув лодыжку.

«Я проводил все семь дней в неделю в реабилитационном центре, потому что у нас все еще оставались важные трюки, которые необходимо было исполнить», — рассказал он ведущему шоу.

Инцидент произошел в августе 2017 года.

Ранее киностудия Paramount Pictures сообщила, что травма Тома Круза не повлияет на дату выхода картины «Миссия невыполнима – 6».