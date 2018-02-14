Минкультуры отозвало иск к «Пионеру» из-за фильма «Смерть Сталина»

Министерство культуры РФ отозвало иск к кинотеатру «Пионер» из-за показа фильма «Смерть Сталина». Об этом сообщили в Дорогомиловском суде столицы.

Как пишет ТАСС, мировой участок № 208 Дорогомиловского района Москвы вернул административный протокол, составленный в отношении кинотеатра «Пионер» за показ фильма «Смерть Сталина» без прокатного удостоверения, административному истцу, которым по делу выступает Минкультуры. В суде пояснили, что материал вернули по инициативе министерства.

Как пишет «ТВ Центр», накануне, 13 февраля, мировой суд оштрафовал кинотеатр «Пионер» на 80 тыс. рублей за показ фильма «Диван Сталина» без разрешения на прокат. Представитель кинотеатра данное решение обжаловал.