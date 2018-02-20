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Жерар Депардье решил переехать в Алжир

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Французский актер Жерар Депардье заявил о желании переехать жить в Алжир. Об этом сообщает Le Parisien.

«Вскоре я буду жить в Алжире. Я выбрал город Алжир (столицу страны. — iz.ru). Это великолепная страна», –– сказал Депардье.

Актер рассказал, что восхищается жителями Алжира и интересуется историей этой страны. Также Депардье отметил «величайший ум» местных, которых захватили «неграмотные» французы.

«Я везде живу понемногу», –– добавил актер.

Жерар Депардье имеет гражданство России и Бельгии. Актер неоднократно заявлял, что является гражданином мира.

В декабре портал iz.ru сообщил, что Депардье посетил женский пансион Министерства обороны РФ, где посмотрел концерт воспитанниц.

«Хочу поблагодарить вас за то, что я видел, потому что я в восторге. Когда я был маленький, мне не удалось поучиться в такой школе, как ваша, но я всегда этого хотел», — признался позже актер.

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