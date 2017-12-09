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Депардье провел творческую встречу с воспитанницами пансиона МО РФ

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Фото: Global Look Press/Tom Jaeger
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Французский актер Жерар Депардье посетил женский пансион Министерства обороны РФ. Воспитанницы устроили гостю самодеятельный концерт.

Перед актером выступил ансамбль барабанщиц, ученицы спели песни на французском языке. Для Депардье разыграли сценку из бродвейского мюзикла, станцевали ирландский танец и спели песню «Дружба».

«Хочу поблагодарить вас за то, что я видел, потому что я в восторге. Когда я был маленький, мне не удалось поучиться в такой школе, как ваша, но я всегда этого хотел», — цитирует ТАСС признания актера на встрече.

Напомним, Жерар Депардье получил российский паспорт в 2013 году. Причиной смены гражданства стало решение президента Франсуа Олланда ужесточить налоги.

Как сообщал iz.ru, 68-летний французский актер выпустил недавно книгу мемуаров с названием «Монстр» и завел официальный аккаунт на Facebook.

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