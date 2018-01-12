Стивена Сигала снова обвинили в сексуальных домогательствах

Актриса Регина Симонс обвинила голливудского актера Стивена Сигала в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает People.

Девушка принимала участие в съемках фильма «В смертельной опасности» в 1994 году, где Сигал исполнил главную роль. Актриса рассказала, что голливудский актер пригласил ее на вечеринку к себе домой в честь окончания съемок, но оказалось, что она была единственной гостьей праздника.

Модель Фавиола Дадис, ранее также заявившая о домогательствах Стивена Сигала на прослушиваниях в 2002 году, и она, и Регина Симонс подали заявление против актера в полицейских департамент Лос-Анджелеса в 2017 году, сообщает телеканал «Звезда». Ранее актрисы Порша де Росси и Дженни Маккарти также рассказали о непристойном поведении голливудского актера.

Сам Стивен Сигал пока никак не прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказались известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. В октябре со всех постов, включая телеакадемию США, после обвинений в домогательствах был уволен один из самых влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн. 11 января британская актриса Эмма Уотсон назвала себя жертвой «полного спектра» домогательств.