Путин рассказал о своем отношении к украинскому народу

Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в том, что у России и Украины общее будущее, несмотря на существующие сегодня проблемы между странами.

«Я, вы знаете, всегда относился к Украине как к братской стране, и считаю украинцев и русских практически одним народом, у нас общее прошлое», — сказал он во время «прямой линии» 7 июня.

Также глава государства отметил, что ситуация в Донбассе — это «большая трагедия украинского народа и наших соотечественников». В связи с этим он поручил главе МВД отрегулировать вопросы трудоустройства беженцев с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Также Путин считает необходимым пойти по пути либерализации приобретения российского гражданства.

«Это имеет и гуманитарное измерение, это имеет и экономическое измерение», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что действующее украинское руководство не может решить проблему Донбасса. Глава государства отметил, что РФ и дальше будет помогать ДНР и ЛНР.