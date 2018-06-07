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Путин рассказал о своем отношении к украинскому народу

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в том, что у России и Украины общее будущее, несмотря на существующие сегодня проблемы между странами.

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«Я, вы знаете, всегда относился к Украине как к братской стране, и считаю украинцев и русских практически одним народом, у нас общее прошлое», — сказал он во время «прямой линии» 7 июня.

Также глава государства отметил, что ситуация в Донбассе — это «большая трагедия украинского народа и наших соотечественников». В связи с этим он поручил главе МВД отрегулировать вопросы трудоустройства беженцев с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Также Путин считает необходимым пойти по пути либерализации приобретения российского гражданства.

«Это имеет и гуманитарное измерение, это имеет и экономическое измерение», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что действующее украинское руководство не может решить проблему Донбасса. Глава государства отметил, что РФ и дальше будет помогать ДНР и ЛНР. 

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