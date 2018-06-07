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Путин заявил о невозможности создания собственной криптовалюты в России

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» сообщил, что в стране не может быть своей криптовалюты.

«Не может быть своей криптовалюты и в любой другой стране. Потому что если мы говорим о криптовалюте, то это то, что выходит за рамки национальных границ», — сказал российский лидер. 

Он напомнил, что Центробанк предостерегает от использования криптовалют, так как они не могут быть средством платежа и их употребление в экономике не урегулировано.

Как сообщалось в мае, Банк России считает, что рассмотрение вопроса о признания криптовалют платежным средством на законодательном уровне пока преждевременно из-за высоких рисков.

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