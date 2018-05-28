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Эксперты ожидают снижения курса биткоина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина (BTC) — продолжит снижаться и опустится ниже психологической отметки в $6 тыс. 

По итогам торгов 27 мая, цена биткоина, по данным портала CoinMarketCap, опустилась на 2,64% — до $7,334 тыс. На бирже Bitfinex криптовалюта снизилась в цене на 4,04% — до $7,302 тыс. На GDAX на 2,97% — до $7,304 тыс.

Как полагают опрошенные «РИА Новости» эксперты, ослабление произошло из-за начала расследования по делу о манипуляции курсами биткоина, которое организовало министерство юстиции США.

Помимо этого финансовые регуляторы США и Канады начали борьбу с мошенническими ICO и подозрительными криптовалютами в рамках государственной кампании Operation Cryptosweep. 

Ранее сообщалось, что около 0,5% от общемировых мощностей электростанций уходит на работу ферм по добыче криптовалют, что эквивалентно энергобюджету небольшой европейской страны.

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