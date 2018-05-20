Эксперты назвали самые дружелюбные для криптовалют страны

В ходе конференции BlockShow Europe 2018 эксперты составили список самых дружелюбных стран для криптовалют и блокчейн-проектов.

Всего в списке значатся 48 государств. Для его составления специалисты изучали развитие политической, правовой и бизнес-сфер, учитывая налоги, которыми облагаются криптовалюты.

«Швейцария стала центральным хабом для криптовалютных проектов всего мира благодаря положительной регуляторной динамике в кантоне Цуг. <…> Кантон Цуг стал домом для нескольких проектов и фондов, включая Ethereum Foundation, Tezos, Dfinity, Bancor, ShapeShift», — сказано в исследовании.

На сайте конференции опубликован топ-10 дружелюбных криптовалютным проектам стран. В первую пятерку вошли Гибралтар, Мальта, Великобритания, Дания.

Ранее в апреле Правительство РФ поддержало законопроект о цифровых финансовых активах и выступило за контроль операций с криптовалютами на сумму свыше 600 тыс. рублей. Позже в мае стало известно о разработке реестра криптоинвесторов — их будут идентифицировать по паспорту и ИНН, а также обяжут проходить сертификацию для получения возможности вкладывать деньги в ICO-проекты.