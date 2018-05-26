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В ЦБ оценили возможность признания криптовалют платежным средством

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Фото: ТАСС/Igor Kralj/PIXSELL
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Банк России на сегодняшний день не оценивает криптовалюту как средство платежа, однако может вернуться к этому вопросу в будущем. Об этом в субботу, 26 мая, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

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По ее мнению, рассмотрение этого вопроса на законодательном уровне пока преждевременно из-за высоких рисков.

«Но это не значит, что через какое-то время, когда мы поймем, что сама технология, само понимание и реальные бизнес-кейсы доказали свою применимость, что мы не вернемся и не внесем каких-то изменений в этой части», — цитирует представителя регулятора «РИА Новости».

Ранее в мае стало известно о планах по созданию в России реестра криптоинвесторов, который будут вести Минфин и Центробанк. Идентифицировать их планируется по паспорту и ИНН.  Кроме того, криптоинвесторов могут обязать проходить сертификацию для получения возможности вкладывать деньги в ICO-проекты.

В октябре 2017 года глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривает возможность создания национальной цифровой валюты на базе блокчейна. При этом она подчеркнула, что вопрос находится в стадии изучения, и делать какие-либо выводы пока рано.

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