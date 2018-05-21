Криптовалюта Ethereum рискует обвалиться из-за котят и креветок

Две популярные игры перегрузили сеть транзакций криптовалюты Ethereum, из-за чего пользователи не могут проводить операции с виртуальными средствами.

Как отмечается на портале Bitcoin.com, децентрализованные приложения Cryptokitties и Ether Shrimp Farm заняли первое и второе место соответственно по популярности в Сети.

За несколько недель с момента запуска игр, суть которых в выращивании виртуальных котят и креветок, пользователи потратили на них более $3 млн. При этом сеть Ethereum оказалась настолько загруженной, что у 13% начали происходить сбои переводов криптовалюты.

По данным портала, 13% всех транзакций Ethereum –– игровые переводы.

Специалисты отмечают, что, если ситуация не изменится, Ethereum может обвалиться. Сейчас общая капитализация этой криптовалюты превышает $70 млрд.