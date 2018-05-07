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Биткоин подешевел в рамках коррекции после роста на прошлой неделе

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Рынок криптовалют дешевеет в рамках коррекции после удорожания на прошлой неделе, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

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«Сегодня рынок криптовалют снижается на 3–6%, корректируясь после роста на прошлой неделе», — пояснил агентству директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

По данным сервиса отслеживания капитализации криптовалют CoinMarketCap, по состоянию на 11:06 мск, биткоин подешевел на 4,69% до $9,327 тыс. В ходе торгов на бирже Bitfinex криптовалюта опустилась до $9,28 тыс. (-4,09%).

Дешевеют и альтернативные криптовалюты: Ethereum снизилась на 6,74%, до $753,18, Ripple — на 6,59%, до $0,82, Bitcoin Cash — на 7,53%, до $1,613 тыс.

23 апреля Центробанк Ирана ввел запрет для кредитных организаций в стране на проведение операций с криптовалютами.

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