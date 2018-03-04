Намайнились

В России появился очередной памятник биткоину. Почему его предшественник просуществовал меньше дня, как криптовалюта вдохновляет художников и где появится следующая блокчейн-инсталляция, читайте в материале портала iz.ru.

Минувший год прошел не только под знаком харассмента, стабильного рубля и огненного Петуха. Он стал еще и годом активной творческой дружбы уличных художников и фотографов, продающих свои работы в СМИ. Новости из мира блокчейна появлялись по нарастающей, что автоматически привело к резкому сокращению количества неизбитых иллюстраций и фотосюжетов про криптовалюты. Монетка с символом биткоина на клавиатуре, на экране, на долларовой бумажке, много монеток, воплощенное отчаяние на фоне нисходящего графика или, напротив, неподдельная радость на фоне восходящего. В общем-то это всё.

Дизайнеры вздохнули с облегчением, когда какие-то умельцы отпечатали бумажки-банкноты с логотипом биткоина. Но ненадолго. Между тем неожиданная помощь подоспела от российских стрит-артистов. В 2017 году в разных городах страны они стали устанавливать аллегорические скульптуры, посвященные блокчейну. Одна появилась уже в наступившем году, и, похоже, авторы не собираются останавливаться на достигнутом.

Екатеринбургский жертвенник

Алтарь поклонения биткоинам появился в Екатеринбурге 19 февраля 2018 года. На стене сильно обветшалого здания (кстати, памятника архитектуры) уличный художник ovs9n укрепил изображение самой известной криптовалюты в рамочке, а также повесил полочку, на которую можно класть подношения «битку».

На арт-алтарь уже приносят ракушки, спичечные коробки, пустые гильзы, фигурку медведя, восковые свечи. Рамка с полочкой находится в оранжевом круге, вокруг которого нанесенным баллончиком с краской сделаны изображения доллара и рубля.

Сам автор монумента к криптовалюте, очевидно, относится негативно.

ovs9n, уличный художник Нет, я не считаю этот культ нормальным. На меня подписываются люди, которые банчат криптой, видимо, слишком тонко. Или у них стратегия развития такая: лайкнуть каждый значок битка. Вообще здесь есть старые боги, есть новый бог, но Бога здесь нет.

О новом екатеринбургском памятнике биткоину стало известно вечером 27 февраля, когда его фотографии выложили в сообществе «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Предыдущий появился в городе летом 2017 года.

Криптовалютный пузырь

Гранитный шар на берегу Исети украсили символом биткоина прошлым летом. Этот шар вообще очень популярен у екатеринбургских уличных художников. Чистым его (вернее, их — шаров два, оба постоянно раскрашены) не видели уже давно. Близ Театра драмы находили красную птицу из игры Angry Birds, огромный глаз, два вида покебола (девайса для хранения покемонов) и несколько версий Пикачу — грустная мордочка желтого покемона-хомяка сменилась на веселую в начале 2017 года.

би1 Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Белый символ биткоина на черном шаре обнаружили утром 21 июля 2017 года. Уже к шести часам вечера эмблему закрасили коммунальщики. Автор граффити остался неизвестен.

Памятник боли

15-сантиметровая инсталляция «Дзен и боль» появилась в Санкт-Петербурге на набережной Фонтанки в декабре 2017 года. Фигурка человека и символы доллара и биткоина, сделанные из пластика, символизировали боль всех, кто не может позволить себе покупку биткоинов.

В отличие от ovs9n, презрительно отозвавшегося о тех, кто пытается заработать на криптовалюте, автор «Дзена и боли» Hioshi в интервью «Бумаге» признался, что «респектует» тем, кто смог заработать на росте стоимости «крипты». Одновременно художник выразил соболезнования людям, потратившим свои биткоины до взрыва его популярности и теперь вынужденным наблюдать за колебаниями курса.

Hioshi, уличный художник Дзен в страданиях. Медитация и отчаяние. Созерцание через боль. Желание приумножить свой капитал сводится к тому, что умножаешь ноль.

Hioshi прославился в стрит-арт-сообществе задолго до крипто-памятника. В ноябре 2017 года он превратил столбики на тротуаре в очередь к банкомату. А в 2015-м представил уличную инсталляцию о природе власти, изобразив человеческое общество с помощью мух.

Вавилонская ферма

Еще одно скульптурное сооружение, связанное с криптовалютой, обещают установить в Санкт-Петербурге к августу 2018 года. На научно-популярном фестивале Geek Picnic построят гигантскую то ли майнинговую ферму, то ли арт-объект.

«Вавилонская башня из ферм, добывающих валюту в реальном времени», будет символизировать «человеческую жадность», — цитирует «Фонтанка» рассылку организаторов фестиваля. По их мнению, ферма станет поводом к обсуждению одной из главных тем фестиваля — перспектив цифровой экономики.