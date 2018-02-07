Программист расшифровал картину-головоломку на 2,3 млн рублей

Программист, пожелавший остаться анонимным, разгадал картину-головоломку, написанную американской художницей Роб Майерс. Полотно было создано в 2015 году.

Головоломка в случае расшифровки давала доступ к 4,87 биткоина, в настоящее время их стоимость составляет около $41 тыс.

Пользователь под ником 1FLAMEN6 написал программу для расшифровки двоичного кода, который был изображен по краю картины, в итоге цепочка нулей и единиц превратилась в код от биткоин-кошелька, сообщает «РИА Новости».

Во вторник, сообщал портал iz.ru, стоимость криптовалюты биткоин начала расти после обвала, днем она составляла $7711.