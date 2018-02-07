Биткоин дешевеет два месяца подряд

Биткоин в очередной раз демонстрирует грандиозное падение: за неделю самая популярная в мире криптовалюта подешевела почти вдвое, опустившись ниже отметки в $7 тыс.

Причиной обвала курса называются негативные новости. В их числе — скандал с похищением $500 млн на японской бирже Coincheck из криптовалютных кошельков, заявление индийских властей о планах признать цифровые валюты незаконными, намерение Китая полностью запретить ICO, запрет крупными американскими и британскими банковскими группами своим клиентам оплачивать покупки криптовалют кредитными картами.

Все эти события посеяли панику среди поклонников криптовалюты. При этом никто не берется прогнозировать динамику ее курса — сделать это практически невозможно: биткоин «мотает» на 20–30% вверх-вниз чуть ли не каждый день.

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Биткоин с горочки спустился